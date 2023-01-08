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- Війна Війна
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- Події
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Росіяни вночі вдарили по Сумській області
Армія країни-агресора РФ обстріляла Сумську область, внаслідок чого на одному з підприємств спалахнула пожежа.
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Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Близько опівночі, 7 січня, росіяни із САУ ударили по Зноб-Новгородській громаді. Було 26 прильотів. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на території місцевого підприємства", - зазначив він.
За його словами, обійшлося без постраждалих.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, російські військові 31 грудня обстріляли Сумську область.