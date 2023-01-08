Росіяни вночі вдарили по Сумській області

Армія країни-агресора РФ обстріляла Сумську область, внаслідок чого на одному з підприємств спалахнула пожежа.

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Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Близько опівночі, 7 січня, росіяни із САУ ударили по Зноб-Новгородській громаді. Було 26 прильотів. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на території місцевого підприємства", - зазначив він.

За його словами, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, російські військові 31 грудня обстріляли Сумську область.