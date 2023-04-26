ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Росіяни вночі вдарили ракетами по Дружківці на Донеччині: в ОВА розповіли про наслідки (ФОТО)

Наслідки обстрілів. Фото: Telegram голови ОВА.
Наслідки обстрілів. Фото: Telegram голови ОВА.

Російські окупаційні війська не припиняють терор Донецької області. Так, ворог обстріляв низку населених пунктів, внаслідок чого пошкоджені будинки.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Серед ночі росіяни завдали ракетного удару по Дружківці — пошкоджено житловий будинок та адмінбудівлю", - зазначив він.

Фото 2 — Росіяни вночі вдарили ракетами по Дружківці на Донеччині: в ОВА розповіли про наслідки (ФОТО)
Наслідки обстрілів. Фото: Telegram голови ОВА.

На Волноваському напрямку ворог двічі обстріляв Новоукраїнку і двічі — Пречистівку Вугледарської громади.

На Донецькому напрямку пошкоджено 8 будинків у Новогродівці. Крім того, протягом ночі відбувалися постійні обстріли Мар'їнки. Один раз під вогонь потрапила Курахівка. Вночі росіяни активно били по Авдіївці: 4 рази ракетами і 3 рази артилерією.

На Горлівському напрямку тричі росіяни обстрілювали Костянтинівку, внаслідок чого пошкоджено 7 будинків.

Фото 3 — Росіяни вночі вдарили ракетами по Дружківці на Донеччині: в ОВА розповіли про наслідки (ФОТО)
Наслідки обстрілів. Фото: Telegram голови ОВА.

На Лисичанському напрямку повністю зруйновано будинок у Сіверську, ще декілька — пошкоджені частково. Протягом доби відбувалися обстріли Званівки та Переїзного.

"Інформація щодо цивільних, поранених і загиблих внаслідок обстрілів, за добу не надходила", - зазначив Кириленко.

Нагадаємо, 24 квітня внаслідок обстрілів у Донецькій області двоє людей загинули і ще 13 дістали поранення.

Автор:
Ніна Комащенко