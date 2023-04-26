Росіяни вночі вдарили ракетами по Дружківці на Донеччині: в ОВА розповіли про наслідки (ФОТО)

Російські окупаційні війська не припиняють терор Донецької області. Так, ворог обстріляв низку населених пунктів, внаслідок чого пошкоджені будинки.

Про це повідомив керівник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Серед ночі росіяни завдали ракетного удару по Дружківці — пошкоджено житловий будинок та адмінбудівлю", - зазначив він.

Наслідки обстрілів. Фото: Telegram голови ОВА.

На Волноваському напрямку ворог двічі обстріляв Новоукраїнку і двічі — Пречистівку Вугледарської громади.

На Донецькому напрямку пошкоджено 8 будинків у Новогродівці. Крім того, протягом ночі відбувалися постійні обстріли Мар'їнки. Один раз під вогонь потрапила Курахівка. Вночі росіяни активно били по Авдіївці: 4 рази ракетами і 3 рази артилерією.

На Горлівському напрямку тричі росіяни обстрілювали Костянтинівку, внаслідок чого пошкоджено 7 будинків.

Наслідки обстрілів. Фото: Telegram голови ОВА.

На Лисичанському напрямку повністю зруйновано будинок у Сіверську, ще декілька — пошкоджені частково. Протягом доби відбувалися обстріли Званівки та Переїзного.

"Інформація щодо цивільних, поранених і загиблих внаслідок обстрілів, за добу не надходила", - зазначив Кириленко.

Нагадаємо, 24 квітня внаслідок обстрілів у Донецькій області двоє людей загинули і ще 13 дістали поранення.