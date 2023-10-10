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Росіяни вночі запустили по півдню України 36 "шахедів"
Російські окупанти в ніч на 10 жовтня атакували південь України 36-ма ударними безпілотниками типу Shahed. Про це повідомила пресслужба Повітряних сил ЗСУ.
Зазначається, що пуски здійснювалися з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.
Українські військові знищили 27 дронів Shahed-131/136 у межах Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.
Тривога 10 жовтня 2023: наслідки атаки
Як поінформували в Оперативному командуванні "Південь", кілька груп ударних безпілотників заходили на удар протягом трьох годин.Підписуйтесь на наш Telegram канал
23 безпілотники типу Shahed-131/136 було знищено на Одещині, три – на Херсонщині, один – на Миколаївщині.
Однак ворог влучив по логістичній інфраструктурі. Обійшлося без постраждалих.
Про влучання по логістичній інфраструктурі повідомив й очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Джерело фото: ua.depositphotos.com