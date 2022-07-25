Росіяни вночі завдали ударів по трьох районах Дніпропетровської області

Російські війська в ніч на 25 липня атакували Дніпропетровську область. Ударили по трьох районах - Нікопольському, Дніпровському та Криворізькому.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Нікопольський район ворог кілька разів накрив вогнем з РСЗВ. Випустив до 40 реактивних снарядів. Під удар потрапили дві громади - Марганецька та Мирівська. В останній пошкоджені 6 приватних будинків та газовід", - зазначив Резніченко.

Він повідомив, що від ворожих обстрілів постраждала 10-річна дівчинка.

Крім того, росіяни скерували дві ракети на Дніпровський район області.

"Вони влучили по сільгосппідприємству у Любимівській громаді. Там сталося займання двох ангарів. Пожежу вогнеборці приборкали. Ніхто не постраждав", - зазначив Резніченко.

У Криворізькому районі ворог обстріляв зі ствольної артилерії Зеленодольську громаду. На щастя, без жертв та руйнувань.

Зазначимо, російські військові вночі 23 липня обстріляли два райони Дніпропетровської області. Внаслідок російської агресії пошкоджені електромережі та газовід.