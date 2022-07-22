Росіяни вночі здійснили масштабну атаку на Дніпропетровщину: є поранені, одна людина загинула

Російська армія вночі, 22 липня, здійснила масштабну атаку на Дніпропетровську область. Окупанти накрили вогнем три райони - Нікопольський, Синельниківський та Криворізький.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Двічі обстріляли з РСЗВ Нікополь. Випустили до 100 снарядів. Попередньо, одна людина загинула, одна поранена. Пошкоджені 11 приватних будинків. Є пориви газоводу та водоводу. Зруйнована залізнична колія. Коли можна буде поновити рух, поки не зрозуміло", - поінформував Резніченко.

Зокрема, у Покровській громаді ворог ударив по складах, розбивши трансформатор. Наразі кілька сіл залишилися без світла.

По Зеленодольській громаді окупанти вдарили зі ствольної артилерії. Зачепило приватний будинок. Пожежу там вогнеборці загасили.

"В Апостоловому сім "прильотів". Ракети поцілили по трьох школах міста. Вони зруйновані. Пошкоджені житлові будинки поряд. На місці працюють рятувальники. Попередньо, 8 людей поранені. Інформація ще уточнюється", - додав він.

Нагадаємо, російські війська станом на 21 липня витратили до 55-60% довоєнного запасу високоточних ракет. За оцінками Інституту вивчення війни (ISW), нинішній оперативний темп росіян помітно не відрізняється від того, що був під час офіційно оголошеної оперативної паузи з 7 по 16 липня.