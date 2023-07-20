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Росіяни вночі знову атакували Одесу: є руйнування і постраждалі
Російські окупаційні війська третю ніч поспіль атакують Одеську область. В ніч на 20 липня ворог вдарив по центру Одеси.
Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
"Внаслідок російської атаки в середмісті Одеси є руйнування, здійнялася пожежа на площі 300 м2. На місці працюють фахівці відповідних служб", - зазначив він.
За його словами, наразі відомо про двох постраждалих, їх шпиталізували.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Є також "приліт" в області. Детальна інформація - згодом", - додав очільник ОВА.
Нагадаємо, в ніч на 19 липня Одеську область ворог атакував десятками ракет та безпілотників, внаслідок чого пошкоджені будинки, зерновий і олійний термінал, промисловий об'єкт та туристичні бази. Постраждали понад 10 людей.
Вночі 18 липня Росія також атакувала портову інфраструктуру в Одеській області.