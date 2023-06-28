Росіяни з артилерії, авіації та РСЗВ вдарили по Запорізькій області: є загиблий та поранені

Ворог продовжує гатити по мирних містах і селах на лінії розмежування у Запорізькій області. За добу 27 червня російські війська здійснили 77 атак по 16 населених пунктах.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, додалося ще 40 повідомлень про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури: квартири, будинки, гаражі та інше майно людей.

Так, авіацією ворог вдарив по Оріхову та Малій Токмачці, а з РСЗВ здійснив 5 обстрілів Левадного, Білогір'я, Лугівського. Також 70 артобстрілів прийшлося по Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Преображенці, Малинівці, Юрківці та іншим прифронтовим селам.

"На жаль, від ворожих снарядів загинув один цивільний, поранення отримали 9 осіб", - зазначив Малашко.

Нагадаємо, за добу 26 червня 43 удари ворог завдав по 15 населених пунктах Запорізької області. Через російську агресію одна людина загинула, ще троє дістали поранення.