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Події
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Росіяни з дрону скинули вибухівку на село на Херсонщині: є поранені

Зміївка в 2020 році. Фото: скріншот відео YouTube/Vadim55nk
Зміївка в 2020 році. Фото: скріншот відео YouTube/Vadim55nk

Росіяни 6 квітня атакували село Зміївка Бериславської громади. Про це повідомив у Telegram-каналі начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"За оперативною інформацією, вибухівку скинули з безпілотника. Через ворожу атаку поранення різного ступеня тяжкості отримали чотири місцеві жителі", - написав очільник області.

За його словами, постраждалих шпиталізували до найближчого медзакладу. Після надання невідкладної допомоги їх мають направити для подальшого лікування до лікарні у Херсоні. Фотографії наслідків обстрілу начальник ОВА, як власне і обласні поліція та прокуратура наразі не публікують.

Зазначимо, що Зміївка розташована на березі Каховського водосховища, тобто навпроти окупованої Росією частини Херсонщини. Село відоме як єдине в Україні місце компактного проживання незначної шведської меншини. Перед війною, за оцінкою Держстату, мало 2,2 тисячі мешканців. Було окуповано російськими військами з 27 лютого по 11 листопада 2022.

Нагадаємо, що місяць тому у Зміївці внаслідок російського обстрілу були поранені двоє чоловіків, а в середині лютого загинуло подружжя та 70-річна жінка. Крім того, повідомлялося про обстріл на початку березня автомобілів з поліцейськими та волонтерами із Кривого Рогу, які їхали в Зміївку евакуювати пенсіонерку та везли гуманітарну допомогу. Поранення отримали троє цивільних та двоє поліцейських.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов