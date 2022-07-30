Росіяни з "Градів" обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області

У ніч проти суботи, 30 липня, російські окупанти з "Градів" обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, пошкоджено понад 30 житлових і господарських будівель, виведено з ладу електромережу.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ніч була напруженою у Нікопольському районі. Російські війська кілька разів накрили його вогнем з "Градів". Направили на нічний Нікополь та Червоногригорівську громаду до 80 снарядів", - зазначив Резніченко.

За його словами, у Нікополі знищений один приватний будинок, пошкоджені 15 приватних будинків і приблизно стільки ж господарчих споруд. Виведено з ладу електромережу. До 1 000 людей залишилися без світла. На місці працюють електрики.

Крім того, є руйнування на двох місцевих підприємствах. На одному з них сталося загоряння. Вогнеборці приборкували полум’я кілька годин.

Попередньо, люди не постраждали.

Голова ОВА додав, що у Червоногригорівській громаді обійшлося без жертв та руйнувань.

Зазначимо, в ніч з 28 на 29 липня російські окупаційні війська нанесли удари по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровської області.

Раніше під ворожий вогонь потрапили Криворізька та Апостолівська громади Дніпропетровської області. Зокрема, тоді росіяни пошкодили кілька будинків, зачепили водопровід та газовід.