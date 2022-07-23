Росіяни з РСЗВ обстріляли Харків та чотори обласні райони: є постраждалі, одна людина загинула

Армія Російської Федерації зранку, 23 липня, завдала удару із реактивних систем залпового вогню по Основ’янському району Харкова. Пошкоджені житловий будинок та офісні приміщення, одна людина постраждала.

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Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За попередньою інформацією, постраждала одна людина, стан - легкий.

"Окупанти стріляли із реактивних систем залпового вогню. Пошкоджені житловий будинок, офісні приміщення. На місці працюють всі профільні служби та оцінюють завдані окупантами руйнування", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, по області протягом доби росіяни завдавали удари по Харківському, Богодухівському, Чугуївському та Ізюмському районах.

"Активні обстріли знову були на Чугуївщині. У Зміївській громаді на відкриту територію влучили одразу три одиниці боєприпасів. У цій же громаді окупанти знищили 30 га пшениці. Фермерами та місцеві гасили вогонь власноруч", - розповів Синєгубов.

Водночас у Богодухівському районі під ударами окупантів опинилися приватні будинки, господарчі споруди, протягом доби виникали кілька пожеж. В Золочівській громаді загинула 74-річна жінка, 4 людини поранені.

Олег Синєгубов наголосив, що вранці на Харківщині постраждала виключно цивільна інфраструктура - житловий будинок, офісні приміщення, освітній заклад - Національний університет міського господарства імені О.М.Бекетова.

Також очільник ОВА вкотре закликав жителів Харківщини бути вкрай обережними, тому що РСЗВ або інша зброя росіян можуть влучити в будь-яку точку Харкова.

Нагадаємо, за оцінками Інституту вивчення війни, російська армія навряд чи зможе зайняти значні позиції найближчими тижнями. Окупанти витратили станом на 21 липня до 55-60% довоєнного запасу високоточних ракет.