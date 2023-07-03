Росіяни з танків обстріляли Харківську область

3 липня близько 14:50 російські загарбники обстріляли смт Козачу Лопань Харківської області. Під ворожий вогонь потрапив приватний житловий сектор.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За попередньою інформацією, окупанти били з танків. Загалом, у населеному пункті пролунало близько 10 вибухів, були пошкоджені приватні будтнки.

Дергачівська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали прифронтові та прикордонні населені пункти в Чугуївському, Ізюмського та Куп'янському районах області.

Окупанти завдали ударів по селу Курилівка Куп'янського району. Пошкоджено дахи та вікна житлових будинків.

Напередодні російські загарбники завдали ударів з артилерії, мінометів та авіації по Богодухівському, Харківському, Куп'янському, Чугуївському та Ізюмському районах.