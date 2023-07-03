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- Війна Війна
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Росіяни з танків обстріляли Харківську область
3 липня близько 14:50 російські загарбники обстріляли смт Козачу Лопань Харківської області. Під ворожий вогонь потрапив приватний житловий сектор.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
За попередньою інформацією, окупанти били з танків. Загалом, у населеному пункті пролунало близько 10 вибухів, були пошкоджені приватні будтнки.
Дергачівська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали прифронтові та прикордонні населені пункти в Чугуївському, Ізюмського та Куп'янському районах області.
Окупанти завдали ударів по селу Курилівка Куп'янського району. Пошкоджено дахи та вікна житлових будинків.
Напередодні російські загарбники завдали ударів з артилерії, мінометів та авіації по Богодухівському, Харківському, Куп'янському, Чугуївському та Ізюмському районах.