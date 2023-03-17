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Росіяни з "Ураганів" обстріляли Українськ на Донеччині: загинула людина
Російські окупанти 17 березня обстріляли місто Українськ Донецької області, внаслідок чого загинула місцева жителька. Про це повідомила пресслужба Селидівської міської ради.
Зазначається, що жінка 1980 року народження померла в лікарні від отриманих травм.
Ворог застосував по місту реактивні системи залпового вогню "Ураган". В результаті пошкоджені багатоповерхові житлові будинки.
Нагадаємо, що протягом 16 березня війська РФ обстрілами Донеччини вбили двох жителів регіону та поранили ще вісьмох. Загиблих зафіксовано в Торецьку та Красногорівці.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Сьогодні, 17 березня, ворог також завдав чотирьох авіаударів по Авдіївці Донецької області. Як повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, обійшлося без жертв.