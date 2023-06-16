Росіяни за день обстріляли 13 прикордонних громад на Сумщині

Протягом дня 16 червня росіяни здійснили 22 обстріли прикордоння Сумської області, внаслідок чого зафіксовано 117 вибухів, повідомили станом на 21:00 в обласній військовій адміністрації.

Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Юнаківська, Шалигинська, Дружбівська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Глухівська, Новослобідська, Великописарівська громади.

Зокрема, росіяни скинули міну на територію Зноб-Новгородської громади. У Середино-Будській громаді зафіксовано мінометний обстріл (1 вибух) та обстріл з автоматичного гранатомету (15 вибухів).

По Дружбівській громаді відбувся також мінометний обстріл (4 вибухи). В Есманьській громаді через мінометний обстріл зафіксовано 16 вибухів. По Глухівській громаді здійснено обстріл з артилерії (3 вибухи).

Шалигинську громаду ворог обстрілював з мінометів (12 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів (9 вибухів) було пошкоджено приватний будинок, лінію електропередачі, два цивільні автомобілі. Також у цій громаді були зафіксовано артобстріли (14 вибухів), внаслідок яких пошкоджено нежитлове приміщення.

В Новослобідській громаді був артилерійський обстріл (4 вибухи). По Білопільській громаді ворог бив з мінометів (14 вибухів) та із ствольної артилерії (5 вибухів). У Миколаївській громаді зафіксовано мінометний обстріл (2 вибухи). На територію ж Хотінської громади росіяни скинули 9 мін.

В свою чергу, по Юнаківській громаді здійснено авіаудар: з гелікоптеру запустили дві некеровані ракети. Артобстріли також зафіксовано в Краснопільській (9 вибухів) та Великописарівській (6 вибухів) громадах. При цьому фото чи відео з місць подій у ОВА традиційно не наводять.

Зазначимо також, що напередодні, як повідомила в п'ятницю Сумська обласна прокуратура, унаслідок мінометного обстрілу окупантами прикордонного села Білокопитове Глухівської громади отримали осколкові поранення та акубаротравми троє хлопчиків 9, 10 та 12 років.