Росіяни за день обстріляли дев'ять прикордонних громад Сумщини: зафіксовано півтори сотні вибухів

Протягом дня 22 червня росіяни здійснили 21 обстріл прикордоння Сумської області, зафіксовано 147 вибухів. Про це повідомляють станом на 21:00 в Сумській обласній військовій адміністрації.

Зокрема, в Краснопільськійй громаді зафіксовано мінометний обстріл (16 вибухів), а Хотінську громаду росіяни обстріляли з артилерії (49 вибухів). Пошкоджені чотири житлових будинки в селі Писарівка.

В Юнаківській громаді був обстріл з артилерії (5 вибухів) та мінометів (4 вибухи), у Ворожбянській - обстріл з артилерії (9 вибухів). Внаслідок останнього пошкоджено п'ять приватних будинків та лінію електропостачання.

В Шалигинській громаді ворожий БПЛА скинув гранату, а також вдарив з артилерії (22 вибухи). Під час обстрілу осколкове поранення в передпліччя отримала місцева жителька. Пошкоджено водонапірну вежу та житловий будинок (пряме влучання). Втім, фотосвідоцтв наслідків у ОВА традиційно не наводять.

По Білопільській громаді ворог бив з мінометів (10 вибухів) та з гранатомету (4 вибухи), у Миропільській та Есманьській - зафіксовано мінометні обстріли (17 та 3 вибухи відповідно). В свою чергу, на території Новослобідської громади росіяни скинули три міни.

Нагадаємо, що минулого дня активність російських обстрілів у регіоні була меншою: до 21:00 ворог здійснив 18 обстрілів по території шести громад, було зафіксовано 118 вибухів.