Росіяни за день обстріляли два райони Дніпропетровської області

За день, 14 серпня, окупанти відкривали вогонь по Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровської області. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

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Близько 18:00 війська Російської Федерації з "Градів" обстріляли Марганецьку громаду у Нікопольському районі. Загалом зафіксували 20 попадань. Постраждалих немає, інформація щодо руйнувань з‘ясовується.

"З‘явилося повідомлення про те, що люди чули вибух в Покровській громаді Синельниківського району. Повідомляю, що цей вибух стався на території Запорізької області", — уточнив Лукашук.

Натомість у Криворізькому районі окупанти вдарили по прикордонним територіям Зеленодольської та Широківської громад.

Раніше повідомлялося, що в результаті атак по Нікопольському району 13 людей загинули, ще 11 отримали поранення.

Днем раніше військові російської армії тричі вдарили по Нікополю Дніпропетровської області, випустили близько 120 снарядів із РСЗВ.