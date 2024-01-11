Росіяни за день обстріляли кілька областей України: в Херсоні є жертва

Російські окупанти протягом дня 11 січня атакували низку регіонів України. Внаслідок одного з обстрілів зафіксовано поранену в Херсонській області.

Обстріли Херсона: війська РФ поранили жінку

Близько 13:40 загарбники з артилерійської зброї обстріляли Херсон, повідомила пресслужба обласної прокуратури.

Унаслідок атаки постраждала 86-річна жінка – вона отримала травми через пошкодження її приватного будинку. Потерпілу доставили в лікарню для дообстеження.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Наслідки російських обстрілів Херсона, 11 січня 2024. Фото: Херсонська обласна прокуратура

Крім того, в прокуратурі поінформували, що сьогодні з-під завалів деблокували тіло чоловіка, який загинув внаслідок обстрілу села Іванівка 10 січня.

У звʼязку з повторними ворожими атаками правоохоронці та рятувальники майже добу намагалися дістатися місця події.

Після цієї атаки розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано із умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Ситуація на Дніпропетровщині: ворог запускав дрони

Дніпропетровську область російська армія 11 січня атакувала дронами-камікадзе, зазначив очільник ОВА Сергій Лисак.

За його словами, вранці безпілотник було спрямовано на Нікополь. А пообіді – на Марганецьку громаду.

Росіяни пошкодили два будинки та газогін. Обійшлося без загиблих і постраждалих.

Пошкодження через російські атаки Дніпропетровщини, 11 січня 2024. Фото: Сергій Лисак / Telegram Пошкодження через російські атаки Дніпропетровщини, 11 січня 2024. Фото: Сергій Лисак / Telegram

Сумська область: окупанти атакували сім громад

Сумщину протягом дня війська РФ обстрілювали 11 разів, повідомили в пресслужбі ОВА. В регіоні зафіксували 38 вибухів.

Під обстріли потрапили сім громад: