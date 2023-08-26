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Росіяни за добу 74 рази обстріляли Херсонщину: поцілили в об'єкт критичної інфраструктури

херсон, обстріл
Наслідки одного з обстрілів Херсонської області у серпні. Фото: обласна прокуратура

Російські окупаційні війська протягом доби 25 серпня 74 рази відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію одна людина дістала поранення.

Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, ворог здійснив 74 обстріли, випустивши 377 снарядів з мінометів, артилерії, танків,  "Градів", БПЛА та авіації.

По місту Херсон окупанти випустили 36 снарядів.

Так, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об'єкт критичної інфраструктури, будівлю навчального закладу та по території птахофабрики у Херсонському районі.

Крім того, снаряди поцілили по будівлі магазину та по території фермерського господарства у Бериславському районі.

Також внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено підприємство та будівлю спортзала у Херсоні.

"Через російську агресію 1 людина дістала поранення", - зазначив Прокудін.

Нагадаємо, протягом доби 24 серпня росіяни 81 раз відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області.Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 - дістали поранення.

Автор:
Ніна Комащенко