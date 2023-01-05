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Росіяни за добу обстріляли чотири області України: що відомо про наслідки
Окупаційні війська Російської Федерації протягом доби завдали ударів по Харківській, Донецькій, Дніпропетровській та Миколаївській областях. Ворог майже щоденно обстрілює ці регіони.
Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив 5 січня, що ввечері та вночі росіяни тричі накривали Нікополь з "Градів" та важкої артилерії. Загарбники спрямували на місто щонайменше 30 снарядів. Війська РФ пошкодили в місті кілька будинків та господарчих споруд, об'єкт соціальної інфраструктури і лінії електропередач. Внаслідок цих атак люди не постраждали.
Втім, у лікарні помер 64-річний чоловік, який внаслідок ворожого обстрілу Нікополя отримав тяжкі поранення напередодні вдень.
Голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов 5 січня проінформував, що минулої доби російські окупанти з артилерії, танків та мінометів вели обстріли прикордонних населених пунктів Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів області.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Під ворожий вогонь потрапили такі населені пункти: Куп'янськ, Вовчанськ, Красне, Стариця, Огірцеве, Дворічна, Кислівка та інші населені пункти. Ніхто не постраждав.
Водночас в області залишається дуже високою мінна небезпека. В районі Балаклії на невідомому вибуховому пристрої підірвався цивільний чоловік 22 років. Його госпіталізували з вибуховими травмами у стані середньої тяжкості.
Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що 4 січня, о 10:49 та 14:57 ворог завдавав ударів по береговій смузі Очаківської громади. Того ж дня о 18:35 під ворожими обстрілами були два населених пункти Куцурубської громади. Влучання зафіксовано по відкритим територіям. Постраждалих немає.
Понад 60% Бахмута Донецької області зруйновано під час боїв за місто, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону. Ворог щодня атакує місто.
За добу росіяни вбили двох мирних жителів в Донецькій області, ще 3 людини в області отримали поранення.
Раніше, вночі 3 січня армія країни-агресора РФ вдарила ракетами по передмісті Запоріжжя. Внаслідок прильоту на об'єкті інфраструктури зруйновано виробничі будівлі та виникла пожежа.