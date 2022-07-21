Росіяни за добу обстріляли три райони Харківщини: пошкоджені житлові будинки, є загиблі

Протягом доби російські окупанти проводили масований обстріл населених пунктів Чугуївського, Богодухівського, Ізюмського районів та міста Харків. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, сталися пожежі.

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Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Зазначається, що вночі ворог завдав ударів по мирному населенню Чугуївського району. Серед зруйнованого - частина будівлі комунального підприємства. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Синєгубов наголосив, що окупанти свідомо ведуть обстріли полів зі стиглою пшеницею, внаслідок чого спалахують пожежі та знищується урожай в полях.

"Горіли поля в Чугуївському та Богодухівському районах. У Золочівській громаді від обстрілів загорілись відразу 2 поля на площі 60 га. Завдяки роботі рятувальників і аграріїв вогонь не поширився ще на 66 га пшениці. Загалом на Харківщині ворог вже знищив понад 130 га посівів зернових", - розповів очільник ОВА.

Внаслідок обстрілів окупантів на Харківщині протягом доби загинули 4 цивільних. 3 – в Харкові, в тому числі дитина 13 років. 72-річний чоловік у Богодухівському районі. Поранення отримали 11 людей. В Харкові – 3, в тому числі дівчинка 15 років. В Чугуївському районі 5 поранених, в Богодухівському – 2, в Ізюмському – 1.

Наразі на лінії зіткнення тривають активні бойові дії. Російська армія зі ствольної та реактивної артилерії обстрілювала населені пункти Мосьпанове, Петрівка, Руські Тишки, Базаліївка, Печеніги, Циркуни, Питомник, Дементіївка, Коробочкине, Прудянка та інші.

Також противник безуспішно намагався просунутися в напрямку селища Питомник. Збройні сили України надійно тримають свої позиції та зупиняють усі спроби ворога йти вперед.

Нагадаємо, російські війська зранку, 20 липня, завдали ракетного удару по одному з районів Харкова. Внаслідок вранішніх обстрілів окупантами Салтівського району Харкова загинули 3 людини.