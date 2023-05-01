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Росіяни за добу понад 50 разів вдарили по Запорізькій області
Російські окупанти протягом доби продовжили обстрілювати Запорізьку область, застосувавши артилерію, безпілотники та завдавши авіаудари. Про це вранці 1 травня повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.
"Ворог лютує і нищить все живе в населених пунктах поблизу лінії фронту", – написав чиновник.
За його словами, окупанти 47 разів вдарили з артилерії, завдали три авіаудари та тричі атакували з безпілотників.
Під удари загарбників потрапили Гуляйполе, Оріхів, Кам'янське та ще з десяток сіл.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Внаслідок обстрілів зафіксовано нові руйнування житлових будинків та комунальних мереж. Люди, на щастя, не постраждали.