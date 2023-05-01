ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Рівень захисту Рівень захисту
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTИ БІЗНЕСУ PATRIOTИ БІЗНЕСУ
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Тип
Війна Війна
Категорія
Події
Дата публікації

Росіяни за добу понад 50 разів вдарили по Запорізькій області

Запорізька область, знак
Запорізька область. Фото: Wikimapia

Російські окупанти протягом доби продовжили обстрілювати Запорізьку область, застосувавши артилерію, безпілотники та завдавши авіаудари. Про це вранці 1 травня повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

"Ворог лютує і нищить все живе в населених пунктах поблизу лінії фронту", – написав чиновник.

За його словами, окупанти 47 разів вдарили з артилерії, завдали три авіаудари та тричі атакували з безпілотників.

Під удари загарбників потрапили Гуляйполе, Оріхів, Кам'янське та ще з десяток сіл.

Внаслідок обстрілів зафіксовано нові руйнування житлових будинків та комунальних мереж. Люди, на щастя, не постраждали.

Автор:
Артем Ющенко