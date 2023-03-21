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Росіяни за добу випустили 393 снаряди по Херсонщині: є жертви
Російські окупаційні війська протягом доби 20 березня 66 разів обстріляли Херсонщину, випустивши 393 снаряди з важкої артилерії та "Градів". Херсон потрапляв під ворожий удар тричі.
14 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки, повідомив очільник області Олександр Прокудін.
"На жаль, є жертви. Одна людина загинула, семеро (з них одна дитина) - дістали поранення", - написав він.
Місцева влада продовжує евакуацію ти, хто бажає покинути небезпечні території. Вчора з деокупованої частини Херсонщини було евакуйовано 41 людину.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, 19 березня окупанти 86 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.