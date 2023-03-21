Росіяни за добу випустили 393 снаряди по Херсонщині: є жертви

Російські окупаційні війська протягом доби 20 березня 66 разів обстріляли Херсонщину, випустивши 393 снаряди з важкої артилерії та "Градів". Херсон потрапляв під ворожий удар тричі.

14 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки, повідомив очільник області Олександр Прокудін.

"На жаль, є жертви. Одна людина загинула, семеро (з них одна дитина) - дістали поранення", - написав він.

Місцева влада продовжує евакуацію ти, хто бажає покинути небезпечні території. Вчора з деокупованої частини Херсонщини було евакуйовано 41 людину.

Нагадаємо, 19 березня окупанти 86 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.