Росіяни за добу здійснили 124 удари по Запорізькій області: є жертви

Російські окупанти протягом доби 25 вересня завдали 124 удари по 23 містах та селах у Запорізькій області. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, 102-х обстрілів із артилерії зазнали території прифронтових населених пунктів, зокрема Гуляйполя, Новоандріївки, Червоного, Чарівного, Преображенки, Малинівки, Левадного, Плавнів, Кам'янського й Степногірська.

Також росіяни здійснили:

вісім атак безпілотниками по Новодарівці, Малинівці та Левадному;

ракетний удар по Червоному Яру;

вісім обстрілів Новодарівки, Малої Токмачки й Роботиного із реактивних систем залпового вогню;

удари пʼятьма авіаційними снарядами по Роботиному та Малій Токмачці.

Внаслідок артилерійського удару 64-річний житель Гуляйполя отримав поранення. Крім того, ворожа артилерія забрала життя 70-річного жителя Плавнів.

Надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.