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Події
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Росіяни за добу здійснили 124 удари по Запорізькій області: є жертви

Запорізька область, обстріли, пошкодження
Наслідки російських обстрілів Запорізької області. Фото: Юрій Малашко / Telegram

Російські окупанти протягом доби 25 вересня завдали 124 удари по 23 містах та селах у Запорізькій області. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, 102-х обстрілів із артилерії зазнали території прифронтових населених пунктів, зокрема Гуляйполя, Новоандріївки, Червоного, Чарівного, Преображенки, Малинівки, Левадного, Плавнів, Кам'янського й Степногірська.

Також росіяни здійснили:

  • вісім атак безпілотниками по Новодарівці, Малинівці та Левадному;
  • ракетний удар по Червоному Яру;
  • вісім обстрілів Новодарівки, Малої Токмачки й Роботиного із реактивних систем залпового вогню; 
  • удари пʼятьма авіаційними снарядами по Роботиному та Малій Токмачці.

Внаслідок артилерійського удару 64-річний житель Гуляйполя отримав поранення. Крім того, ворожа артилерія забрала життя 70-річного жителя Плавнів.

Надійшло 28 повідомлень про руйнування житлових будинків, господарських споруд та об'єктів інфраструктури.

Автор:
Артем Ющенко