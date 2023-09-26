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Росіяни за добу здійснили 124 удари по Запорізькій області: є жертви
Російські окупанти протягом доби 25 вересня завдали 124 удари по 23 містах та селах у Запорізькій області. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.
За його словами, 102-х обстрілів із артилерії зазнали території прифронтових населених пунктів, зокрема Гуляйполя, Новоандріївки, Червоного, Чарівного, Преображенки, Малинівки, Левадного, Плавнів, Кам'янського й Степногірська.
Також росіяни здійснили:
- вісім атак безпілотниками по Новодарівці, Малинівці та Левадному;
- ракетний удар по Червоному Яру;
- вісім обстрілів Новодарівки, Малої Токмачки й Роботиного із реактивних систем залпового вогню;
- удари пʼятьма авіаційними снарядами по Роботиному та Малій Токмачці.
Внаслідок артилерійського удару 64-річний житель Гуляйполя отримав поранення. Крім того, ворожа артилерія забрала життя 70-річного жителя Плавнів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
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