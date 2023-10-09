Росіяни за добу здійснили 53 обстріли Херсонщини: одна людина загинула, 18 поранені

Російські окупанти протягом доби 8 жовтня здійснили 53 обстріли Херсонщини. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, ворог випустив 288 снарядів із мінометів, артилерії, "Градів", станкових автоматичних гранатометів, танків, авіації, безпілотників. По Херсону загарбники випустили 96 снарядів.

Війська РФ поцілили в:

житлові квартали населених пунктів області;

автостоянку та об'єкт критичної інфраструктури в Херсоні;

територію церкви в Херсонському районі.

Через російську агресію одна людина загинула, ще 18 дістали поранення, з них двоє – це діти.

Обстріли Херсонщини: 8 жовтня 2023

Як інформував Прокудін, у ніч на 8 жовтня росіяни вдарили по Херсону й населених пунктах Правобережжя. Під вогнем окупантів були житлові квартали. Загарбники пошкодили будинки, автівки, газорозподільчі мережі. Тоді травми отримали 11 людей.

Пізніше Херсонська ОВА повідомляла, що війська РФ обстріляли Берислав, унаслідок чого 72-річний чоловік отримав травми середнього ступеня важкості. А в Херсоні були поранені ще троє людей.

Також Прокудін писав про російський обстріл селища Кіндийка, де 11-річна дівчинка отримала поранення.

А ввечері керівник ОВА зазначив, що російські обстріли забрали життя людини в Антонівці.