Росіяни за добу здійснили 63 обстріли Херсонщини: жертвами стали 11 людей

Російські війська протягом доби 18 серпня здійснили 63 обстріли Херсонської області, внаслідок чого одна людина загинула, а ще десятеро, включно з однією дитиною, отримали поранення. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, окупанти випустили 355 снарядів із мінометів, артилерії, танків, "Градів" та безпілотників. По Херсону війська РФ випустили 15 снарядів.

Загарбники поцілили в житлові квартали населених пунктів області, магазин й територію підприємства у Херсоні, обʼєкт критичної інфраструктури та будівлю церкви у Херсонському районі, магазин у Бериславському районі.

Як уточнили в Офісі генерального прокурора, 18 серпня близько 20:00 окупанти обстріляли селище поблизу Херсона. У результаті місцевий житель отримав травми, несумісні із життям.

Також там пошкоджено приватні будинки.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, добою раніше російські окупаційні війська 48 разів відкривали вогонь по різних населених пунктах Херсонської області. Тоді ворог випустив 207 снарядів.