Росіяни за добу здійснили 96 обстрілів Херсонщини: троє людей поранені

Російські окупанти протягом доби 29 вересня здійснили 96 обстрілів Херонської області. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що ворог випустив 432 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, станкових автоматичних гранатометів, авіації та безпілотників.

Війська РФ поцілили в житлові квартали населених пунктів області, а також у територію й будівлю заводу та заклад громадського харчування в Херсоні.

Через російську агресію троє людей отримали поранення.

Ситуація на Херсонщині: обстріли 29 вересня 2023

Як інформувала пресслужба Херсонської обласної прокуратури, 29 вересня близько 8:30 години окупанти обстріляли Херсон. Двоє працівників комунального підприємства, отримали важкі поранення, їх госпіталізували.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджено житлові будинки, автівки та іншу цивільну інфраструктуру.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Пізніше голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що близько 16:40 російські загарбники атакували ракетою житловий квартал обласного центру. Крім того, ворог скинув по дві керовані авіабомби на Берислав та Ольгівку.