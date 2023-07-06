Росіяни застосували артилерію по Торецьку й Новомихайлівці: жертвами стали кілька цивільних

Російські окупанти 6 липня обстріляли Торецьк і Новомихайлівку Донецької області, вбивши одну людину й поранивши ще чотирьох. Про це повідомила пресслужба Донецької обласної прокуратури.

Зазначається, що в Новомихайлівці Покровського району війська РФ атакували приватний сектор. Від вибухів постраждали жінка та чоловік, які перебували вдома. З осколковими пораненнями їх доставили до лікарні.

А внаслідок обстрілу Торецька загинула продавчиня продуктового магазину. Ще дві місцеві жительки отримали мінно-вибухові та осколкові поранення.

За попередніми даними, війська РФ застосовували по населених пунктах артилерію. Снарядами було пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки й торговельний об’єкт.

Наслідки російських обстрілів Донеччини, 6 липня 2023. Фото: Донецька обласна прокуратура Наслідки російських обстрілів Донеччини, 6 липня 2023. Фото: Донецька обласна прокуратура Наслідки російських обстрілів Донеччини, 6 липня 2023. Фото: Донецька обласна прокуратура Наслідки російських обстрілів Донеччини, 6 липня 2023. Фото: Донецька обласна прокуратура

Правоохоронці розпочали досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, що загарбники завдавали ударів по мирних населених пунктах Донецької області й протягом доби 5 липня. Тоді росіяни поранили п'ятьох жителів регіону: в Авдіївці, Торецьку, Соловйовому й Великій Новосілці.