Росіяни завдала 51 удар по Сумській області: що відомо про наслідки

Російські війська 29 грудня завдали 51 удар по прикордонним громадам Сумської області. Під ворожий вогонь потрапили три громади регіону. Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

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У Білопільській громаді ворог вів мінометний вогонь, зафіксовано 34 влучання. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок: вибиті вікна та зруйнований паркан.

У Краснопільській громаді росіяни скинули із безпілотника 4 вибухівки по прикордонню. Також двічі відкривали вогонь з мінометів.

У Великописарівській громаді обстріляли з гелікоптера прикордоння. Окупанти випустили 4 ракети НУРС. Крім того, за 29 грудня сили ППО збили 2 крилаті ракети над Сумською областю. Жертв внаслідок атак по регіону немає.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська протягом дня, 22 грудня, завдали 54 удари по прикордонню в Сумській області.

Нагадаємо також, що 30 листопада росіяни обстріляли Білопілля в Сумській області, внаслідок чого загинув 15-річний хлопчик, а також зруйнована частина лікарні.