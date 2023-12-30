Росіяни завдали 196 ударів по Запорізькій області і поранили п’ятьох людей на Херсонщині: як минула ніч в регіонах

Протягом ночі 30 грудня війська Російської Федерації продовжували обстрілювати мирні населені пункти України, та знов запускали безпілотники. Повітряним силам вдалося збити п’ять дронів в межах Миколаївської, Херсонської та Хмельницької областей.

Минулої доби окупанти 108 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 536 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, ЗУ-23-2, авіації та БПЛА, з них - 8 "Shahed". Через російську агресію 5 людей дістали поранення, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

По місту Херсон ворог випустив 24 снаряди.

Російські військові поцілили у житлові квартали; гуманітарний штаб у Бериславському районі; об'єкт критичної інфраструктури, гуртожиток та організацію з обслуговування ліфтів у Херсоні. Також влучили по адміністративній будівлі – вона знищена практично вщент.

Минулої доби військовослужбовці РФ завдали 196 ударів по 22 населених пунктах Запорізької області, інформують в ОВА. Окупанти випустили 12 ракет по Запоріжжю, Відрадному та Матвіївці, атакували 34 безпілотниками Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївку, Новоданилівку, Новодарівку, Чарівне, Червоне, Малинівку, Малу Токмачку, Левадне й Роботине, а також здійснили 5 РСЗВ-обстрілів Малої Токмачки та Кам'янського.

По території Гуляйпільського, Щербаків, Полтавки, Лугівського, Роботиного, Степового, П'ятихаток, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 145 артобстрілів.

Надійшло 116 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

На Харківщині артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема: Уди, Гур'їв Козачок Богодухівського району; Амбарне, Красне Перше, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Куп'янського району, повідомив очільник області Олег Синєгубов.

Ворог завдав авіаційних ударів в районі населених пунктів Синьківка, Іванівка, Петропавлівка, Курилівка, Берестове Куп'янського району.

Окрім цього, сьогодні зранку ворог обстріляв с. Козача Лопань Харківського району. Постраждалих та руйнувань немає.

В Донецькій області за добу росіяни поранили 5 жителів. На Донецькому напрямку 3 людини поранено у Красногорівці, ще 1 — в Авдіївці. 5 разів обстріляне Курахове — пошкоджено будинок, приватне підприємство і промзону, повідомили в ОВА.

На Горлівському напрямку у Торецьку поранено людину, всього у громаді пошкоджено 19 будинків: 15 у Щербинівці, по 2 у Торецьку і Північному. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 багатоповерхівки.