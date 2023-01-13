Росіяни завдали 55 ударів по Сумській області: пошкоджені будинки та школа (ФОТО)

Армія країни-агресора РФ 13 січня завдала 55 ударів по прикордонню Сумської області. Під ворожий вогонь потрапили три громади регіону.

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Про це повідомляє голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Використовував ворог різні види озброєння: ракети, міни, снаряди та вибухові пристрої, які скидав з безпілотників", - зазначив він.

Зокрема, Есманьську громаду росіяни обстріляли з мінометів та реактивної системи залпового вогню "Град", внаслідок чого пошкоджений будинок та кілька подвір‘їв місцевих мешканців.

По Білопільській громаді ворог ударив із мінометів, внаслідок чого пошкоджена школа, приватний житловий будинок та лінії електромереж.

По Краснопільській громаді росіяни здійснили ракетний обстріл з гвинтокрила, а згодом скинули 3 вибухові пристрої із безпілотників.

Живицький додав, що у всіх випадках обійшлося без жертв та постраждалих.

Нагадаємо, армія країни-агресора РФ в ніч на 8 січня обстріляла Сумську область, внаслідок чого на одному з підприємств спалахнула пожежа.