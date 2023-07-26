Росіяни завдали 79 ударів по Запорізькій області: є жертви

Російська армія протягом доби 25 липня завдала 79 ударів по Запорізькій області, поранивши двох людей. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Зазначається, що окупанти обстріляли 22 населені пункти. 61 артилерійський обстріл прийшовся по Гуляйполю, Залізничному, Левадному, Малій Токмачці, Малинівці, Степногірську, Кам'янському, Степовому, П'ятихаткам та іншим прифронтовим селам.

Крім того, девʼять авіаційних ударів було завдано по Оріхову та Новоданилівці. Також зафіксовано шість ворожих ударів із реактивних систем залпового вогню по Темирівці, Єгорівці, Новодарівці та три російські удари з безпілотників – по Ольгівському та Новодарівці.

Внаслідок удару по Оріхову чоловіки віком 50 та 55 років отримали поранення. Їх доставили в лікувальні установи для надання медичної допомоги.

Також Малашко повідомив, що надійшло 34 повідомлення про руйнування приватних будинків, господарчих споруд та інфраструктури.

Нагадаємо, добою раніше війська РФ завдали 70 ударів по 19 населених пунктах Запорізької області. Тоді загинула 82-річна жінка.