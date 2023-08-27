Росіяни завдали 89 ударів по Запорізький області: одна людина загинула та четверо поранені

Армія країни-агресора РФ за добу 26 серпня 89 разів відкривали вогонь по території Пологівського та Василівського районів Запорізької області. Внаслідок ворожих атак загинув цивільний та ще четверо людей отримали поранення.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, ворог атакував з БПЛА Левадне, П'ятихатки та Лобкове, шість обстрілів з РСЗВ прийшлися по Новодарівці, Гуляйпільському та Степногірську, а 80 обстрілів з артилерії - по Гуляйполю, Оріхову, Залізничному, Плавням, Кам'янському, Малим Щербакам та іншим селам на лінії вогню.

"Під обстріл у Кам'янському потрапив 42-річний чоловік, який, на жаль, отримав смертельні поранення, а травмовану 46-річну жінку вдалося доставити до медичної установи", - зазначив Малашко.

Також внаслідок обстрілів у Гуляйполі постраждала 60-річна жінка та 59-річний чоловік.

Крім того, поранення отримала 68-річна жителька Новоданилівки.

Також у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що наприкінці доби 26 серпня в Запорізькій області було знищено два ударних БпЛА типу Shahed.

Нагадаємо, за добу 25 серпня окупанти обстріляли 26 населених пунктів Запорізької області. Внаслідок ворожих атак загинув цивільний.