Росіяни завдали авіаційних ударів по Харківщині: обстрілювали прифронтові та прикордонні населені пункти

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. Минулої доби російські окупанти обстрілювали прифронтові та прикордонні населені пункти в Харківському, Чугуївському та Куп'янському районах області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, на Слобожанському напрямку противник завдав авіаційних ударів у районі Плетенівки Чугуївського району. Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли Гатища Чугуївського району, Ветеринарного Козачої Лопані, Зеленого Харківського району.

На Куп’янському напрямку окупанти завдали авіаційних ударів в районах Іванівки та Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Петро-Іванівка, Фиголівка, Моначинівка, Гусинка, Новомлинськ та Кислівка.

Крім того, у селі Козача Лопань в результаті ворожого обстрілу пошкоджено житловий будинок, але люди не постраждали.

Також у місті Вовчанськ внаслідок обстрілу військовими РФ пошкоджені будинки, господарчі споруди та автомобіль. Отримав поранення чоловік 54 років. Він госпіталізований у середньому стані.

Синєгубов додав, що за минулу добу піротехнічні розрахунки ДСНС обстежили близько 8,6 га території Харківщини. Сапери виявили та знешкодили 78 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів.

Нагадаємо, напередодні в Ізюмі на вибуховому пристрої підірвався чоловік 32 років. Він отримав мінно-вибухові травми та був госпіталізований у важкому стані.