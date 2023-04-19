Росіяни завдали авіаційного удару по Вовчанську

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати мирне населення Харківщини. Минулої доби ворог продовжував масовано обстрілювати цивільну інфраструктуру Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Вчора ввечері росіяни завдали авіаційного удару по місту Вовчанськ. Пошкоджено 2 житлові будинки, господарчі споруди та ринок. Сталася масштабна пожежа, горіло біля 60 торгових павільйонів", - зазначив Синєгубов.

За його словами, внаслідок обстрілу подружжя 68-ми та 54-х років зазнали поранення. Допомогу їм надали на місці. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється.

Крім того, у селі Петропавлівка Куп'янського району внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено щонайменше 5 житлових будинків, поранення отримала 18-річна дівчина. Вона госпіталізована в стані середньої тяжкості.

Також внаслідок обстрілу смт Дворічна Куп'янського району було поранено 77-річну жінку. Вона госпіталізована у важкому стані.

У селі Кутківка Куп'янського району внаслідок обстрілів сталася лісова пожежа.

Синєгубов нагадав, що в Харківській області залишається високою мінна небезпека.

Так, у Балаклії Ізюмського району жінка 60 років у центрі міста наступила на протипіхотну міну "Пелюстка". Вона госпіталізована з осколковими пораненнями в стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, напередодні у Вовчанську внаслідок масованих обстрілів було зруйновано 8 приватних житлових будинків.