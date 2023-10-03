Росіяни завдали авіаудару по Антонівці, постраждали восьмеро людей

3 жовтня російська армія завдала ударів по Антонівці Херсонської області. Ворог гатив з артилерії та завдав авіаудар керованими авіабомбами. Внаслідок цього семеро людей отримали поранення, один чоловік загинув.

Про це повідомив очільник області Олександр Прокудін.

Згідно з повідомленням, смертельні поранення отримав 69-річний чоловік, який на момент ворожого удару знаходився у гаражі.

Решта мешканців будинку – троє жінок, 48, 28 та 65 років, а також 63-річний чоловік отримали поранення і були госпіталізовані. Усім потерпілим медичну допомогу надали на місці.

Пізніше Прокудін додав, що стало відомо про ще трьох поранених в Антонівці. Двом жінкам, 71 та 77 років, й 49-річному чоловікові медичну допомогу надали на місці, від госпіталізації вони відмовилися.

Окрім цього окупанти обстріляли Білозерську громаду. Осколкові поранення отримало двоє людей – чоловік і жінка.

Ворожими снарядами було пошкоджено низку житлових будинків та інші об’єкти цивільної інфраструктури. На місці працюють відповідні служби, триває пошук осіб, які можуть бути під завалами.

Нагадаємо, російські окупаційні війська протягом доби 2 жовтня 80 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 2 людини загинули, ще 7 - дістали поранення.