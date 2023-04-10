Росіяни завдали авіаудару по Авдіївці: зруйновано багатоповерхівку (ФОТО)

Російські окупанти 10 квітня завдали чергового авіаудару по Авдіївці Донецької області, знищивши ще одну багатоповерхівку. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, обійшлося без жертв, адже всі мешканці будинку своєчасно евакуювалися.

Наслідки російського обстрілу Авдіївки, 10 квітня 2023. Фото: Павло Кириленко / Telegram Наслідки російського обстрілу Авдіївки, 10 квітня 2023. Фото: Павло Кириленко / Telegram Наслідки російського обстрілу Авдіївки, 10 квітня 2023. Фото: Павло Кириленко / Telegram

Як додав Кириленко, наразі в Авдіївці залишаються близько 1800 людей – усі вони щодня ризикують власним життям. При цьому очільник ОВА вкотре закликав цивільних покинути прифронтові населені пункти, зазначивши, що допомога з евакуацією надається.

Нагадаємо, в ніч на 10 квітня російська армія обстріляла кладовище в Краматорську Донецької області. Внаслідок цього 20 могил зруйновано, ще стільки ж – пошкоджено.

Протягом минулої доби ворог обстрілами поранив чотирьох жителів Донеччини. Зокрема, двоє поранених було в Дружківці, яку окупанти атакували зі "Смерчів".