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Події
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Росіяни завдали авіаудару по Авдіївці: зруйновано багатоповерхівку (ФОТО)

Авдіївка, руйнування, 10 квітня 2023
Наслідки російського обстрілу Авдіївки, 10 квітня 2023. Фото: Павло Кириленко / Telegram

Російські окупанти 10 квітня завдали чергового авіаудару по Авдіївці Донецької області, знищивши ще одну багатоповерхівку. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, обійшлося без жертв, адже всі мешканці будинку своєчасно евакуювалися.

Фото 2 — Росіяни завдали авіаудару по Авдіївці: зруйновано багатоповерхівку (ФОТО)
Наслідки російського обстрілу Авдіївки, 10 квітня 2023. Фото: Павло Кириленко / Telegram
Фото 3 — Росіяни завдали авіаудару по Авдіївці: зруйновано багатоповерхівку (ФОТО)
Наслідки російського обстрілу Авдіївки, 10 квітня 2023. Фото: Павло Кириленко / Telegram
Фото 4 — Росіяни завдали авіаудару по Авдіївці: зруйновано багатоповерхівку (ФОТО)
Наслідки російського обстрілу Авдіївки, 10 квітня 2023. Фото: Павло Кириленко / Telegram

Як додав Кириленко, наразі в Авдіївці залишаються близько 1800 людей – усі вони щодня ризикують власним життям. При цьому очільник ОВА вкотре закликав цивільних покинути прифронтові населені пункти, зазначивши, що допомога з евакуацією надається.

Нагадаємо, в ніч на 10 квітня російська армія обстріляла кладовище в Краматорську Донецької області. Внаслідок цього 20 могил зруйновано, ще стільки ж – пошкоджено.

Протягом минулої доби ворог обстрілами поранив чотирьох жителів Донеччини. Зокрема, двоє поранених було в Дружківці, яку окупанти атакували зі "Смерчів".