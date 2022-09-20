Росіяни завдали авіаудару по багатоповерхівці у Бахмуті: під завалами можуть бути люди

У ніч проти 20 вересня окупанти завдали авіаудару по багатоповерхівці у Бахмуті, під завалами якої можуть бути люди.

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Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Близько першої ночі вороги завдали авіаудару по Бахмуту — влучили в багатоповерхівку. У будинку обвалилися три під'їзди", - зазначив Кириленко.

За його словами, під завалами можуть бути люди. На місці працюють рятувальники.

Також на території громади напередодні ввечері під обстріл потрапило Хромове — одна людина поранена.

"Гучно минула ніч у Сіверську. Внаслідок обстрілів зруйновано щонайменше 2 приватні будинки. Інформація щодо постраждалих наразі не надходила", - повідомив Кириленко.

Крім того, вночі росіяни обстріляли стару частину Авдіївки, під ранок — центральну. За попередньою інформацією, без жертв.

"О пів на першу ночі обстрілу зазнала Богоявленка Вугледарської громади — обсяги руйнувань встановлюємо", - зазначив Кириленко.

Нагадаємо, російські військові 19 вересня завдали ударів артилерією, ракетами та авіацією по Авдіївці, Краматорську та Торецьку Донецької області.