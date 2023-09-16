Росіяни завдали авіаудару по Оріхову: двоє людей постраждали

Російські окупанти минулої доби, 15 вересня, вдарили двома авіабомбами по Оріхову Запорізької області. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

За його словами, внаслідок авіаудару поранення отримали жінки 71 та 53 років, їх доправили до лікувальної установи.

Загалом протягом доби війська РФ завдали 54 ударів по 20 населених пунктах Запорізької області.

48 артилерійських обстрілів було здійснено, зокрема, по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Малинівки, Білогір'я, Роботиного, Степногірська, Кам'янського, Степового та П'ятихаток.

Також загарбники обстріляли Новодарівку, Гуляйпільське, Новоіванівку та Левадне з реактивних систем залпового вогню.

У регіоні надійшло 31 повідомлення про руйнування житлових будинків та господарчих споруд.

Нагадаємо, добою раніше ворог завдав 118 ударів по 31 населеному пункту в Запорізькій області. Тоді внаслідок артилерійського удару по Преображенці поранення отримав 34-річний чоловік.