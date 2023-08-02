Росіяни завдали чергового удару по Херсону, є поранені

Цієї ночі російські військові знову атакували центральну частину Херсона і завдали удару по житловому кварталу. Внаслідок обстрілів поранення отримали двоє людей.

Про це повідомив очільник Херсонської області Олександр Прокудін.

За його словами, ворог прицільно бив по домівках містян. Внаслідок обстрілів виникли пожежі. 56-річна жінка і 59-річний чоловік отримали поранення. Жінку госпіталізували до лікарні.

Зранку окупанти продовжили обстрілювати Херсон. Під ворожим вогнем опинилося банківське приміщення, а також оселі 78-річної херсонки. Будівля зазнала пошкоджень, дивом жінка не постраждала.

Зазначимо, протягом доби 1 серпня окупанти 74 рази відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію одна людина загинула, ще восьмеро дістали поранення.

Ворог випустив по області 441 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

По Херсону був "приліт" 31 снаряду.

Нагадаємо, росіяни протягом доби 31 липня 51 раз відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію четверо людей загинули, ще 18 - дістали поранення.