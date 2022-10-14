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Росіяни завдали чотирьох ракетних ударів по Харкову
Опівдні 14 жовтня в Харкові місцеві жителі почули гучні вибухи, повідомив мер Ігор Терехов.
Він підтвердив ворожу атаку на місто. Попередньо відомо, що в Харкові зафіксували чотири влучання, але після цієї фіксації у місті пролунало ще декілька вибухів.
"До уваги жителів Харківщини: не ігноруйте сигнали тривоги! Перебувайте в укриттях. Окупанти завдають удари по Харкову", - заявив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
Зранку цього ж дня армія РФ завдала ракетних ударів по Харкову та області - пошкодили критичну інфраструктуру.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім того, внаслідок обстрілів за минулу добу з пораненнями госпіталізували шестеро людей в Куп'янському районі та 16-річного хлопця в Ізюмському районі.
Днем раніше, 13 жовтня, ворог обстріляв Вовчанськ, а також населені пункти Чугуївського, Харківського, Куп'янського та Богодухівського районів. За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом минулої доби з пораненнями госпіталізовано 62-річного чоловіка в Ізюмському районі та 59-річного в Куп'янському