Росіяни завдали чотирьох авіаударів по Авдіївці (ФОТО)

Російські окупанти в ніч на 26 березня кілька разів масовано обстріляли Авдіївку Донецької області, а вранці завдали чотирьох авіаударів по місту. Про це повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш у коментарі "Суспільному".

Він зазначив, що один раз ворог влучили на територію коксохімічного заводу, а також тричі вдарив по центральній частині міста. Окупанти поцілили по двох багатоквартирних будинках. Обійшлося без загиблих та постраждалих.

"Дуже гаряче. Вночі було декілька масованих обстрілів по Авдіївці та коксохіму. Зазвичай буває по 20-30 обстрілів на добу та до 10 авіаударів", – додав чиновник.

Також він розповів, що нині в Авдіївці залишаються близько двох тисяч мирних жителів.

Наслідки російських авіаударів по Авдіївці, 26 березня 2023. Фото: Андрій Єрмак / Telegram Наслідки російських авіаударів по Авдіївці, 26 березня 2023. Фото: Андрій Єрмак / Telegram Наслідки російських авіаударів по Авдіївці, 26 березня 2023. Фото: Андрій Єрмак / Telegram

Нагадаємо, що 25 березня війська РФ обстріляли Часів Яр і Торецьк Донецької області. Внаслідок цього в Часовому Яру загинув 62-річний чоловік, який їхав на велосипеді, а в Торецьку – 81-річна жінка, яка перебувала біля власного дому.