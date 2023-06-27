Росіяни завдали двох ракетних ударів по Краматорську: 2 людини загинули, 22 попоранено

27 червня о 19.30 російські окупанти випустили по Краматорську Донецької області дві ракети. Одна з них влучила в заклад харчування, де перебували відвідувачі.

Про це повідомив очільник області Павло Кириленко.

За його словами, в місті розгорнута робота штабу по ліквідації, постраждалим надоється вся вся необхідна допомога.

За попередньою інформацією загинуло 2 особи, 22 травмованих, з яких 1 дитина. Пошкоджені будівлі закладу харчування та декілька приватних будинків.

На місці працюють рятувальники та всі служби екстреної допомоги.

Друга ракета влусила в село Біленьке.

Також під артилерійський обстріл потрапила Констянтиніака та Авдіївка.

Нагадаємо, за добу 26 червня внаслідок ворожих обстрілів Донецької області одна людина загинула та ще одна отримала поранення.