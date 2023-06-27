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Росіяни завдали двох ракетних ударів по Краматорську: 2 людини загинули, 22 попоранено
27 червня о 19.30 російські окупанти випустили по Краматорську Донецької області дві ракети. Одна з них влучила в заклад харчування, де перебували відвідувачі.
Про це повідомив очільник області Павло Кириленко.
За його словами, в місті розгорнута робота штабу по ліквідації, постраждалим надоється вся вся необхідна допомога.
За попередньою інформацією загинуло 2 особи, 22 травмованих, з яких 1 дитина. Пошкоджені будівлі закладу харчування та декілька приватних будинків.Підписуйтесь на наш Telegram канал
На місці працюють рятувальники та всі служби екстреної допомоги.
Друга ракета влусила в село Біленьке.
Також під артилерійський обстріл потрапила Констянтиніака та Авдіївка.
Нагадаємо, за добу 26 червня внаслідок ворожих обстрілів Донецької області одна людина загинула та ще одна отримала поранення.