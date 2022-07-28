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Росіяни завдали масованого ракетного удару по Миколаєву
Зранку 28 липня по Миколаєву було нанесено масований ракетний удар. Попередньо відомо, що внаслідок влучання трьох ракет практично вщент зруйновано будівлю середньої школи у Корабельному районі. Поранено одну людину.
Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.
"Заклади освіти та житлові будинки постраждали сьогодні від ракетних ударів. Російські терористи не зраджують собі і цинічно обстрілюють цивільну інфраструктуру Миколаєва", - зазначив він.
За його словами, ще одна міська школа практично повністю зруйнована. Там обвалилась частина будівлі. Поранення дістав охоронець закладу. У довколишніх приватних будинках побило вікна та покрівлю.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Також ракета влучила на територію водної станції нашого Кораблебудівного університету, пошкодивши складське приміщення", - повідомив Сєнкевич.
Він додав, що на території одного з приватних підприємств від влучання боєприпасів загорілись залишки шроту. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники ДСНС.
"Щодо житлових будинків, на цей час відомо про пошкодження двох багатоповерхівок", - зазначив мер Миколаєва.
"Зранку по Миколаєву було нанесено масований ракетний удар. Попередньо відомо, що внаслідок влучання трьох ракет практично вщент зруйновано будівлю середньої школи у Корабельному районі. Поранено одну людину. Також через потрапляння боєприпасів та їх уламків уражено яхт-клуб, склад агропромислового підприємства, господарські споруди. Детальна інформація уточнюється", - повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Зазначимо, армія країни-агресора РФ не припиняє терор й 27 липня окупанти також обстріляли Миколаїв. Не припиняють росіяни обстрілювати й населені пункти області.