Росіяни завдали масованого ракетного удару по Миколаєву

Зранку 28 липня по Миколаєву було нанесено масований ракетний удар. Попередньо відомо, що внаслідок влучання трьох ракет практично вщент зруйновано будівлю середньої школи у Корабельному районі. Поранено одну людину.

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Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

"Заклади освіти та житлові будинки постраждали сьогодні від ракетних ударів. Російські терористи не зраджують собі і цинічно обстрілюють цивільну інфраструктуру Миколаєва", - зазначив він.

За його словами, ще одна міська школа практично повністю зруйнована. Там обвалилась частина будівлі. Поранення дістав охоронець закладу. У довколишніх приватних будинках побило вікна та покрівлю.

"Також ракета влучила на територію водної станції нашого Кораблебудівного університету, пошкодивши складське приміщення", - повідомив Сєнкевич.

Він додав, що на території одного з приватних підприємств від влучання боєприпасів загорілись залишки шроту. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники ДСНС.

"Щодо житлових будинків, на цей час відомо про пошкодження двох багатоповерхівок", - зазначив мер Миколаєва.

"Зранку по Миколаєву було нанесено масований ракетний удар. Попередньо відомо, що внаслідок влучання трьох ракет практично вщент зруйновано будівлю середньої школи у Корабельному районі. Поранено одну людину. Також через потрапляння боєприпасів та їх уламків уражено яхт-клуб, склад агропромислового підприємства, господарські споруди. Детальна інформація уточнюється", - повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Зазначимо, армія країни-агресора РФ не припиняє терор й 27 липня окупанти також обстріляли Миколаїв. Не припиняють росіяни обстрілювати й населені пункти області.