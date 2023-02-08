Росіяни завдали ракетних ударів по Чернігівській області. Під завалами можуть бути люди

Військові Російської Федерації завдали ракетних ударів по Семенівській громаді Чернігівській області. Внаслідок атаки є постраждалі та руйнування.

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Про це повідомили пресслужби Чернігівської ОВА та оперативного командування "Північ".

Рятувальники розшукують людей під завалами в Семенівській громаді. Фото: Facebook ОК "Північ"

Двох поранених цивільних доправили до медичних закладів. Не уточнюється, в що саме влучили ракети. Але, за попередньою інформацією, під завалами можуть знаходитися троє людей.

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Ворог використав 2 ракети типу "повітря-земля". На місці влучання ракет працюють рятувальники.

Напередодні, 1 лютого чотири людини загинули внаслідок потрапляння 120-міліметрової міни в погріб приватного будинку в селі Єліне Сновської громади, розташованому за 3 кілометри від російського кордону.