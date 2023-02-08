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- Війна Війна
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- Події
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Росіяни завдали ракетних ударів по Чернігівській області. Під завалами можуть бути люди
Військові Російської Федерації завдали ракетних ударів по Семенівській громаді Чернігівській області. Внаслідок атаки є постраждалі та руйнування.
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Про це повідомили пресслужби Чернігівської ОВА та оперативного командування "Північ".
Двох поранених цивільних доправили до медичних закладів. Не уточнюється, в що саме влучили ракети. Але, за попередньою інформацією, під завалами можуть знаходитися троє людей.
Ворог використав 2 ракети типу "повітря-земля". На місці влучання ракет працюють рятувальники.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Напередодні, 1 лютого чотири людини загинули внаслідок потрапляння 120-міліметрової міни в погріб приватного будинку в селі Єліне Сновської громади, розташованому за 3 кілометри від російського кордону.