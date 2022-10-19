Росіяни знову завдали ракетного удару по Бурштинській ТЕС в Івано-Франківській області

Війська Російської Федерації 19 жовтня завдали прицільного ракетного удару по Івано-Франківській області. Ціллю ворога стала Бурштинська ТЕС. Про це повідомила очільниця Івано-Франківської ОДА (ОВА) Світлана Онищук.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Внаслідок атаки на ТЕС виникла пожежа. На місце інциденту оперативно прибули всі відповідні служби. Сили ДСНС локалізують та ліквідують загорання. За словами Ониищук, жертв в результаті ракетного удару немає.

Вона уточнила, що дорога біля Бурштинської ТЕС наразі перекрита, але організовано об'їзд за навколишніми селами.

"Ми всі бачимо, що ворог атакує об'єкти критичної інфраструктури, сьогодні наша область знову зазнала ракетних обстрілів. Маємо влучання по Бурштинській ТЕС… Хочу подякувати кожному, хто відгукнувся на мій заклик — і зменшив споживання електроенергії. За цей час ми зменшили споживання електроенергії в області майже на 15%. Зараз потрібно продовжити економне споживання е/е", — зазначила Онищук.

Раніше, 10 жовтня, у зв'язку з численними ударами по інфраструктурі влада звернулася до громадян по всій країні з закликом обмежити споживання електроенергії у вечірній час, щоб зменшити навантаження на енергосистему та уникнути аварійних відключень.

Того ж дня ракети також влучили у Бурштинську теплову електростанцію. Тоді на станції сталася пожежа, яку згодом ліквідували.

Зазначимо, що Бурштинська ТЕС має встановлену потужність 2 400 МВт та живить електроенергією декілька областей заходу України. Станція знаходиться на перетині ліній електропередач, що з'єднують Україну з Угорщиною, Словаччиною та Ромунією. До синхронізації української енергосистеми з енергосистемою континентальної Європи Бурштинська ТЕС мала ключове значення в генерації на території так званого Бурштинського енергоострова(частини енергосистеми, котра була відключена від Об'єднаної енергосистеми України та була синхронізована з енергосистемою ЄС в 00-х роках).