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Дата публікації

Росіяни завдали ракетного удару по Черкащині: є поранені (ФОТО)

Черкащина, рятувальники, ракетний удар
Наслідки російського ракетного удару по Черкащині, 8 червня 2023. Фото: Ігор Табурець / Telegram

Російські окупанти завдали ракетного удару по Уманщині в Черкаській області. Про це ввечері 8 червня повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

За попередніми даними, постраждали восьмеро людей, двоє з яких перебувають у тяжкому стані.

Як зазначив Табурець, в регіоні зафіксовано два "прильоти": по промисловому  об'єкту та автомийці. У другому випадку внаслідок влучання виникла пожежа.

"Служби працюють. З'ясовуємо всі деталі", – написав чиновник.

Фото 2 — Росіяни завдали ракетного удару по Черкащині: є поранені (ФОТО)
Наслідки російського ракетного удару по Черкащині, 8 червня 2023. Фото: Ігор Табурець / Telegram
Фото 3 — Росіяни завдали ракетного удару по Черкащині: є поранені (ФОТО)
Наслідки російського ракетного удару по Черкащині, 8 червня 2023. Фото: Ігор Табурець / Telegram
Автор:
Артем Ющенко