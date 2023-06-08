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Росіяни завдали ракетного удару по Черкащині: є поранені (ФОТО)
Російські окупанти завдали ракетного удару по Уманщині в Черкаській області. Про це ввечері 8 червня повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
За попередніми даними, постраждали восьмеро людей, двоє з яких перебувають у тяжкому стані.
Як зазначив Табурець, в регіоні зафіксовано два "прильоти": по промисловому об'єкту та автомийці. У другому випадку внаслідок влучання виникла пожежа.
"Служби працюють. З'ясовуємо всі деталі", – написав чиновник.Підписуйтесь на наш Telegram канал