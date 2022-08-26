Росіяни завдали ракетного удару по Чугуєву та Дергачам Харківської області

Минулої ночі обстрілів м. Харків не зафіксовано, втім російськи окупанти вночі підступно обстрілювали мирних мешканців Харківського та Чугуївського районів області.

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Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Близько 2:00 ворог завдав ракетного удару по м. Чугуїв, пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Попередньо – без постраждалих", - зазначив Синєгубов.

Крім того, близько 2:30 ворог завдав удару по м. Дергачі, зруйновано освітній заклад.

"На жаль, загинула жінка приблизно 50 років, 59-річний чоловік поранений. Інформація уточнюється", - повідомив очільник ОВА.

Також протягом минулої доби ворог обстрілював Чугуївський та Богодухівський райони Харківщини. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, цивільні промислові об'єкти, знищено кілька автомобілів, сталися пожежі.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, вчора протягом дня в Чугуївському районі 1 людина загинула, 2 – отримали поранення.

"На лінії зіткнення тривають бойові дії. Ворог обстрілює наші позиції та прилеглі населені пункти з ствольної та реактивної артилерії, танків, використовує БпЛА. Наші захисники чинять належний спротив, завдають ворогу втрат та надійно тримають свої позиції", - зазначив Синєгубов.

Зазначимо, напередодні росіяни обстріляли Харків ракетами "Калібр" та касетними боєприпасами.