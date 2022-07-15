Росіяни завдали ракетного удару по Дніпру: у місті пролунало кілька вибухів

Російські військові ввечері, 15 липня, завдали ракетного удару по Дніпру. У місті було чути кілька потужних вибухів.

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Про це повідомив заступник місцевого голови Михайло Лисенко.

"В результаті ракетної атаки на місто Дніпро деякий час можуть мати місце перебої з постачанням води. Повні ванни водою набирати не треба. Ми вже працюємо", - йдеться у повідомленні.

Також у місцевих Telegram-каналах публікують наслідки прильотів. На місці ракетного удару виникла пожежа, зокрема горять автомобілі.

Зокрема, внаслідок ракетного обстрілу окупантів загинули троє людей, поранено ще 15 громадян.

"У нас "прильоти" по Дніпру. Ракети потрапили по промисловому підприємству та по жвавій вулиці поруч із ним. Попередньо, ця російська атака забрала життя 3-х людей, ще 15 поранено", - написав голова обласної військової адміністрації Резніченко.

Він наголосив, що масштаби руйнувань з'ясовуються.

Нагадаємо, у місті Кременчук Полтавської області ввечері, 15 червня, після оголошення повітряної тривоги пролунали вибухи.