Росіяни завдали ракетного удару по Дружківці (ФОТО)

Серед ночі росіяни завдали ракетного удару по Дружківці Донецької області: уламками було пошкоджено чотири будинки, амбулаторію та підприємство. Крім того, як повідомив у зведенні станом на ранок 10 червня начальник обласної військової адміністрації Павло Кириленко, під обстріл потрапило й село Рай-Олександрівка Миколаївської громади.

За минулу добу в регіоні загинула від обстрілів одна людина - у Кураховому. Там зруйновано один будинок, а пошкоджено ще два. У Мар'їнській громаді під вогнем Красногорівка, села Костянтинівка та Катеринівка. Крім того, зруйновано будинок у селищі Ласточкиному Очеретинської громади.

На Горлівському напрямку одна людина була поранена в Торецьку. В цій громаді пошкоджено три будинки, чотири інфраструктурні об'єкти та адмінбудівлю. У Часовоярській громаді пошкоджено два будинки.

У Соледарській громаді під обстрілами були села Міньківка, Васюківка й Роздолівка. У Костянтинівській громаді пошкоджено ліцей та культову споруду у селі Маркове.

Крім того, за даними ОВА, на Лисичанському напрямку зруйновано два будинки в селі Званівка Бахмутського району, також зафіксовано дев'ять обстрілів Лиманської громади.

Нагадаємо також, що росіяни напередодні продовжували штурмувати селище Білогорівка - єдиний населений пункт правобережної частини Луганщини, що контролюється українською армією. У смузі ж на лівобережжі, яку контролює Україна, минулої доби окупантами обстрілювалися села Новоселівське, Невське та Діброва.