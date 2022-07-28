Росіяни завдали ракетного удару по Київській області

Сьогодні зранку, 28 липня, армія країни-агресора РФ завдала ракетного удару по Вишгородському району Київської області.

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Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Сьогодні зранку ворог наніс ракетний удар по одній із громад Вишгородського району", - зазначив він.

За його словами, обстріляний об’єкт інфраструктури. Інформація щодо жертв уточнюється. На місці вже працюють всі екстрені служби.

"Вкотре закликаю, не нехтуйте сигналами тривоги – спускайтеся в укриття. Війна триває, ворог продовжує підступно наносити ракетні удари", - підкреслив Кулеба.

Телеграм-канали повідомляють про щонайменше три вибухи, і публікують фото стовпа диму.