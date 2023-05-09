Росіяни завдали ракетного удару по Купʼянську: є поранені

Російські окупанти ввечері 9 травня завдали ракетного удару по Купʼянську Харківської області, внаслідок чого, за попередньою інформацією, постраждали троє людей. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, ворог влучив в об'єкт цивільної промисловості. Також пошкоджено щонайменше пʼять приватних житлових будинків.

Постраждалими стали дві жінки та один чоловік. Одна людина отримала допомогу на місці, двох госпіталізували.

Як додав очільник ОВА, на місці влучання працюють усі екстрені служби.

Нагадаємо, ввечері 8 травня росіяни завдали масованого ракетного удару по Харківському району області. Ворог застосував ракети С-300. Тоді обійшлося без постраждалих.